Медея
Режиссер:Игорь Волошин
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Лиза — мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы всё начинает возвращаться в привычное русло, но тут она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети. Готова ли Лиза на самый страшный поступок, чтобы спасти сыновей?
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Василий Сигарев
В ролях:Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко, Олег Васильков
Музыка:Александр Копейкин
В ролях:Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко, Олег Васильков
Музыка:Александр Копейкин
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:16 марта 2023
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