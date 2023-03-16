Медея

Режиссер: Игорь Волошин

Жанры: Ужасы.

Лиза — мать двоих детей, пережившая развод. И вроде бы всё начинает возвращаться в привычное русло, но тут она получает странное предупреждение. Неизвестная сообщает Лизе, что на их семье лежит проклятье, от которого в роду погибают все дети. Готова ли Лиза на самый страшный поступок, чтобы спасти сыновей?

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Василий Сигарев

В ролях: Ольга Симонова, Никита Колпачков, Кирилл Колпачков, Кирилл Полухин, Паулина Андреева, Павел Деревянко, Олег Васильков

Музыка: Александр Копейкин