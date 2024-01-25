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Мечты Робота

Режиссер:Пабло Берхер
Жанры: Драма, Анимация, Музыкальный.

Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению, в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Пабло Берхер, Сара Варон
В ролях:Иван Лабанда, Тито Трифоль, Рафа Кальво, Хосе Гарсиа Тос, Хосе Луис Медиавилья, Грасиэла Молина, Эстер Соланс
Музыка:Альфонсо Вилаллонга
Производство:Испания, Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:25 января 2024
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Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №2
c 26 по 28 января
17:20
ГалактикаЗал Yamaguchi
c 26 по 28 января
10:05
29 января
10:00
c 30 по 31 января
10:05

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