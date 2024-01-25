Мечты Робота

Режиссер: Пабло Берхер

Жанры: Драма, Анимация, Музыкальный.

Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению, в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Пабло Берхер, Сара Варон

В ролях: Иван Лабанда, Тито Трифоль, Рафа Кальво, Хосе Гарсиа Тос, Хосе Луис Медиавилья, Грасиэла Молина, Эстер Соланс

Музыка: Альфонсо Вилаллонга