Мечты Робота
Режиссер:Пабло Берхер
Жанры: Драма, Анимация, Музыкальный.
Жанры: Драма, Анимация, Музыкальный.
Сидя вечером у телевизора в своей квартире на Манхэттене, пес и не подозревал, что после покупки друга-робота по объявлению, в его жизнь ворвутся приключения, которые раз и навсегда изменяет его жизнь.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Пабло Берхер, Сара Варон
В ролях:Иван Лабанда, Тито Трифоль, Рафа Кальво, Хосе Гарсиа Тос, Хосе Луис Медиавилья, Грасиэла Молина, Эстер Соланс
Музыка:Альфонсо Вилаллонга
В ролях:Иван Лабанда, Тито Трифоль, Рафа Кальво, Хосе Гарсиа Тос, Хосе Луис Медиавилья, Грасиэла Молина, Эстер Соланс
Музыка:Альфонсо Вилаллонга
Производство:Испания, Франция
Ограничения:12+
Дата релиза:25 января 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:25 января 2024
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