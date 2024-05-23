Майор Гром: Игра
Режиссер:Олег Трофим
Жанры: Боевик, Приключения.
Жанры: Боевик, Приключения.
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
Продолжительность:168 мин
Сценарий:Артем Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина Краснер
В ролях:Тихон Жизневский,Александр Сетейкин,Алексей Маклаков,Любовь Аксёнова,Сергей Горошко,Дмитрий Чеботарёв,Константин Хабенский,Матвей Лыков,Ольга Сутулова,Андрей Трушин
Музыка:Роман Селиверстов
В ролях:Тихон Жизневский,Александр Сетейкин,Алексей Маклаков,Любовь Аксёнова,Сергей Горошко,Дмитрий Чеботарёв,Константин Хабенский,Матвей Лыков,Ольга Сутулова,Андрей Трушин
Музыка:Роман Селиверстов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2024
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