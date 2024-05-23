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Майор Гром: Игра

Режиссер:Олег Трофим
Жанры: Боевик, Приключения.

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

Продолжительность:168 мин
Сценарий:Артем Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина Краснер
В ролях:Тихон Жизневский,Александр Сетейкин,Алексей Маклаков,Любовь Аксёнова,Сергей Горошко,Дмитрий Чеботарёв,Константин Хабенский,Матвей Лыков,Ольга Сутулова,Андрей Трушин
Музыка:Роман Селиверстов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
26 мая
22:00 (600)
c 27 по 29 мая
12:15 (300)
15:30 (400)
18:45 (500)
22:00 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
26 мая
21:15 (400)
c 27 по 29 мая
11:30 (180)
14:45 (280)
18:00 (350)
21:15 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
26 мая
20:40 (600)
c 27 по 29 мая
13:10 (400)
20:40 (500)

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