Майор Гром: Игра

Режиссер: Олег Трофим

Жанры: Боевик, Приключения.

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днём он ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчёлкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.

Продолжительность: 168 мин

Сценарий: Артем Габрелянов, Николай Шишкин, Екатерина Краснер

В ролях: Тихон Жизневский,Александр Сетейкин,Алексей Маклаков,Любовь Аксёнова,Сергей Горошко,Дмитрий Чеботарёв,Константин Хабенский,Матвей Лыков,Ольга Сутулова,Андрей Трушин

Музыка: Роман Селиверстов