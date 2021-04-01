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Майор Гром: Чумной Доктор

Режиссер:Олег Трофим
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время избежали наказания при помощи денег и влияния. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

Продолжительность:136 мин
Сценарий:Артем Габрелянов, Роман Котков, Евгений Еронин
В ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Юрий Насонов, Олег Чугунов, Антон Богданов
Музыка:Роман Селиверстов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 апреля 2021
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ГалактикаЗал 4
c 8 по 14 апреля
10:30 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 3
c 8 по 14 апреля
10:30 (от 350 Р)
c 15 по 18 апреля
18:00 (от 150 Р)
19 апреля
23:25 (от 150 Р)
c 20 по 21 апреля
18:00 (от 150 Р)
ГалактикаЗал 2
c 8 по 14 апреля
10:30 (от 350 Р)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 12 по 14 апреля
19:15 (800 р.)
c 15 по 18 апреля
16:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 13 по 14 апреля
15:30 (200 р.)
20:30 (250 р.)
МурманскБольшой зал
14 апреля
22:25 (150)
c 15 по 21 апреля
11:30 (200)
22:00 (150)
Северное сияниеПремьер зал
14 апреля
21:20 (300)
c 15 по 21 апреля
15:00 (300)
17:55 (350)
20:50 (350)
АврораОсновной зал
14 апреля
20:55 (150)
c 15 по 16 апреля
19:00 (150)
21:50 (150)
c 17 по 18 апреля
19:00 (200)
21:50 (200)
c 19 по 21 апреля
19:00 (150)
21:50 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
14 апреля
19:25 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 15 по 18 апреля
22:40 (700 р.)

Последние отзывы

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    Nadezhda Voronova, сегодня в 05:47 #1
    Отличный фильм,ждём франшизы,Жалко Рыжему маленькую роль дали.

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