Майор Гром: Чумной Доктор
Режиссер:Олег Трофим
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.
Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Но всё резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время избежали наказания при помощи денег и влияния. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Игорь впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.
Продолжительность:136 мин
Сценарий:Артем Габрелянов, Роман Котков, Евгений Еронин
В ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Юрий Насонов, Олег Чугунов, Антон Богданов
Музыка:Роман Селиверстов
В ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв, Михаил Евланов, Юрий Насонов, Олег Чугунов, Антон Богданов
Музыка:Роман Селиверстов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:01 апреля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:01 апреля 2021
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