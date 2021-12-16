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Матрица: Воскрешение

Режиссер:Лана Вачовски
Жанры: Фантастика, Боевик.

Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.

Продолжительность:148 мин
Сценарий:Лана Вачовски, Дэвид Митчелл, Александр Хемон
В ролях:Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит, Эллен Холлман, Дэниэл Бернхард
Музыка:Джонни Клаймек, Том Тыквер
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 декабря 2021
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