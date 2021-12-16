Матрица: Воскрешение

Режиссер: Лана Вачовски

Жанры: Фантастика, Боевик.

Нео вновь оказался в Матрице и ежедневно принимает две синие таблетки, которые ему выписывает терапевт. Он видит людей из прошлого, однако они не узнают друг друга. Всё меняется, когда герой встречает кое-кого, одетого как Морфеус.

Продолжительность: 148 мин

Сценарий: Лана Вачовски, Дэвид Митчелл, Александр Хемон

В ролях: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Кристина Риччи, Джессика Хенвик, Джонатан Грофф, Приянка Чопра Джонас, Нил Патрик Харрис, Джада Пинкетт Смит, Эллен Холлман, Дэниэл Бернхард

Музыка: Джонни Клаймек, Том Тыквер