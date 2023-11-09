Мастер Кид

Режиссер: Цяо Юй

Жанры: Боевик, Фэнтези, Анимация.

Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Чжан Тин

В ролях: Андрей Градов, Екатерина Кабашова, Антон Морозов, Александр Лучинин, Владимир Рыбальченко

