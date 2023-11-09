Мастер Кид
Режиссер:Цяо Юй
Жанры: Боевик, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Боевик, Фэнтези, Анимация.
Юный Леон мечтает стать архатом — обладателем божественных способностей и мудрости. Но мальчик совсем не похож на героя: все его попытки помочь больной матери и завоевать уважение соседей заканчиваются полным провалом. Внезапно Леон узнает, что в прошлой жизни он был великим укротителем драконов — а значит, рано или поздно ему суждено открыть в себе сверхспособности и стать настоящим воином.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Чжан Тин
В ролях:Андрей Градов, Екатерина Кабашова, Антон Морозов, Александр Лучинин, Владимир Рыбальченко
В ролях:Андрей Градов, Екатерина Кабашова, Антон Морозов, Александр Лучинин, Владимир Рыбальченко
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:09 ноября 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:09 ноября 2023
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