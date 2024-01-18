Мастер и Маргарита
Режиссер:Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков
Жанры: Драма, Фэнтези.
Жанры: Драма, Фэнтези.
Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
Продолжительность:157 мин
Сценарий:Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков
В ролях:Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Кеша, Полина Ауг, Евгений Князев, Данил Стеклов, Марат Башаров
Музыка:Анна Друбич
В ролях:Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Кеша, Полина Ауг, Евгений Князев, Данил Стеклов, Марат Башаров
Музыка:Анна Друбич
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2024
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