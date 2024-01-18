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Мастер и Маргарита

Режиссер:Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков
Жанры: Драма, Фэнтези.

Москва, 1930-е годы. Известный писатель на взлёте своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого, он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой. Воодушевлённый ее любовью и поддержкой, писатель берется за новый роман, в котором персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

Продолжительность:157 мин
Сценарий:Роман Кантор, Михаил Локшин, Михаил Булгаков
В ролях:Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Алексей Розин, Кеша, Полина Ауг, Евгений Князев, Данил Стеклов, Марат Башаров
Музыка:Анна Друбич
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:18 января 2024
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Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №5
c 25 по 28 января
10:45
13:55
16:55
20:00
23:05
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c 25 по 28 января
14:30
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №6
c 25 по 28 января
12:55
16:00
19:05
22:10
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 26 по 28 января
17:45 (450)
c 29 по 30 января
17:45 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
26 января
21:40 (550)
c 27 по 28 января
12:25 (350)
15:30 (450)
18:35 (550)
21:40 (550)
c 29 по 30 января
12:25 (250)
15:30 (350)
18:35 (450)
21:40 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
26 января
22:30 (370)
c 27 по 28 января
13:15 (300)
16:20 (370)
19:25 (370)
22:30 (370)
c 29 по 30 января
13:15 (250)
16:20 (250)
19:25 (320)
22:30 (320)
ГалактикаЗал Askona
c 26 по 28 января
19:30
29 января
22:30
30 января
20:20
31 января
21:25
ГалактикаЗал Yamaguchi
c 26 по 28 января
12:05
15:10
18:15
21:15
29 января
12:00
15:05
18:10
21:10
c 30 января 2024 по 31 января 2023
12:05
15:10
18:15
21:15
ГалактикаЗал 3
26 января
10:00
22:10
27 января
10:00
22:05
29 января
10:05
21:55
c 30 по 31 января
10:00
22:05

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