Маски для Николаса
Режиссер:Эдуардо Риверо
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Маленький Николас переезжает к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые шила его мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — и целое волшебное королевство.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Мигель Анхель Урьегас
В ролях:Фран Фернандес, Патрисия Канту, Магда Хинер, Хосе Лават, Эмилиано Угарте, Эмилио Тревиньо, Кристина Эрнандес, Рауль Анайа, Карлос Сегундо, Эктор Ли
В ролях:Фран Фернандес, Патрисия Канту, Магда Хинер, Хосе Лават, Эмилиано Угарте, Эмилио Тревиньо, Кристина Эрнандес, Рауль Анайа, Карлос Сегундо, Эктор Ли
Производство:Мексика
Ограничения:6+
Дата релиза:16 марта 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:16 марта 2022
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