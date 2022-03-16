Маски для Николаса

Режиссер: Эдуардо Риверо

Жанры: Анимация.

Маленький Николас переезжает к любящим бабушке, дедушке и кузену Дэвиду, который его не принимает. Николас берет с собой самое дорогое — сундук со сказочными костюмами, которые шила его мама. С ними Николас отправляется в путешествие, чтобы спасти Дэвида от ночных кошмаров, а вместе с ним — и целое волшебное королевство.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Мигель Анхель Урьегас

В ролях: Фран Фернандес, Патрисия Канту, Магда Хинер, Хосе Лават, Эмилиано Угарте, Эмилио Тревиньо, Кристина Эрнандес, Рауль Анайа, Карлос Сегундо, Эктор Ли

