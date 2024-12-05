Маша и Медведь в кино: Парк чудес

Режиссер: Василий Бедошвили, Василий Волков, Елена Чернова

Жанры: Анимация.

Маша, Даша и Медведь отправляются в новое увлекательное приключение в Парк Чудес, где их ждет день, полный захватывающих аттракционов и невероятных встреч. Даша очень хочет попасть на шоу, поэтому нацелена на победу во всех квестах парка, Маша просто ищет максимум веселья, а Мишка серьезно настроен испытать свой «умный» фотоаппарат. Но всё идёт не совсем по их плану.

В парке Маша заводит дружбу с семьёй клоунов и помогает одному из них поверить в себя и воплотить свою давнюю мечту, доказав, что доброе сердце и поддержка могут творить чудеса.

Продолжительность: 58 мин

Сценарий: Мария Большакова, Дмитрий Гординский, Джалиль Ризванов,

В ролях: Юлия Зуникова, Валерия Шевченко, Борис Кутневич, Прохор Чеховской, Тимофей Смирнов, Денис Некрасов, Даниил Эльдаров, Юлия Яблонская, Оксана Гукасян, Матвей Берковский

Музыка: Сергей Чекрыжов, Василий Богатырёв, Алексей Смирнов