Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Режиссер:Василий Бедошвили, Артем Наумов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы — 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику.
Продолжительность:46 мин
Сценарий:Мария Большакова
В ролях:Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Лариса Брохман, Никита Прозоровский, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская
Музыка:Алексей Смирнов, Евгений Турута
В ролях:Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Лариса Брохман, Никита Прозоровский, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская
Музыка:Алексей Смирнов, Евгений Турута
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 декабря 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:15 декабря 2022
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