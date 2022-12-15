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Маша и Медведь в кино: 12 месяцев

Режиссер:Василий Бедошвили, Артем Наумов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы — 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику.

Продолжительность:46 мин
Сценарий:Мария Большакова
В ролях:Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Лариса Брохман, Никита Прозоровский, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская
Музыка:Алексей Смирнов, Евгений Турута
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:15 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
20 декабря
15:15 (200)
21 декабря
11:00 (150)
14:00 (200)
15:15 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 22 по 23 декабря
11:45 (150)
14:50 (200)
16:10 (300)
24 декабря
11:45 (250)
14:50 (300)
16:10 (330)

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