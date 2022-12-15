Маша и Медведь в кино: 12 месяцев

Режиссер: Василий Бедошвили, Артем Наумов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

В новогоднюю ночь возможны любые чудеса! Можно даже встретить волшебных хранителей природы — 12 месяцев, которые собираются вместе лишь раз в году. Именно так Маша и знакомится с маленьким Январём, Повелителем Льда, пока Медведь и другие лесные жители готовятся к незабываемому празднику.

Продолжительность: 46 мин

Сценарий: Мария Большакова

В ролях: Юлия Зуникова, Борис Кутневич, Артём Божутин, Лариса Брохман, Никита Прозоровский, Диомид Виноградов, Юлия Яблонская

Музыка: Алексей Смирнов, Евгений Турута