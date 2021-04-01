Маша
Режиссер:Анастасия Пальчикова
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу. Парни из боксёрской секции её дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают её, а Маша поёт им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и её проблемой.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Анастасия Пальчикова
В ролях:Аня Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова
В ролях:Аня Чиповская, Полина Гухман, Максим Суханов, Александр Мизев, Ольга Гулевич, Сергей Кузнецов, Александр Звездин, Максим Сапрыкин, Сергей Двойников, Ольга Федотова
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:01 апреля 2021
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!