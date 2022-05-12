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Маруся фореva!

Режиссер:Александр Галибин
Жанры: Комедия, Семейный.

Жизнь 24-летнего Индейца рушится в одночасье, когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими привычками и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит способ оставить Марусю и стать настоящей семьей.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Андрей Щербинин, Айдар Акманов
В ролях:София Петрова, Кузьма Сапрыкин, Софья Присс, Кирилл Каганович, Филипп Бледный, Раиса Рязанова, Ирина Савицкова, Алина Булынко
Музыка:Илья Духовный
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 мая 2022
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12 мая
13:15 (260)
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16:55 (380)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 12 по 15 мая
17:20 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 12 по 13 мая
14:55 (200)
18:55 (330)
c 14 по 15 мая
11:00 (250)
14:55 (300)
18:55 (330)

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