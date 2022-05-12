Маруся фореva!

Режиссер: Александр Галибин

Жанры: Комедия, Семейный.

Жизнь 24-летнего Индейца рушится в одночасье, когда он узнает, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Индеец не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими привычками и взять на себя заботу о маленьком ребенке, но со временем искренняя любовь дочери меняет Индейца. Едва не лишившись права воспитывать дочь, он находит способ оставить Марусю и стать настоящей семьей.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Андрей Щербинин, Айдар Акманов

В ролях: София Петрова, Кузьма Сапрыкин, Софья Присс, Кирилл Каганович, Филипп Бледный, Раиса Рязанова, Ирина Савицкова, Алина Булынко

Музыка: Илья Духовный