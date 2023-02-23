Марлоу Режиссер: Нил Джордан

Жанры: Триллер, Детектив, Криминал. Неприятности в делах и одиночество частного детектива Филипа Марлоу не сулят в будущем ничего хорошего. Но появляется ослепительная блондинка, которая просит найти ее бывшего. Поиск возлюбленного прекрасной незнакомки оказывается лишь малой частью большой загадки. Продолжительность: 109 мин Сценарий: Уильям Монахэн, Нил Джордан, Джон Бэнвилл

В ролях: Лиам Нисон, Алан Молони, Дайан Крюгер, Стелла Стокер, Франсуа Арно, Даррелл Д’Силва, Иэн Харт, Ким ДеЛонги, Стефан Уилкс, Тони Корвильо

Музыка: Дэвид Холмс Производство: США, Ирландия, Франция

Ограничения: 18+

Дата релиза: 23 февраля 2023

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