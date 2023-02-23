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Марлоу

Режиссер:Нил Джордан
Жанры: Триллер, Детектив, Криминал.

Неприятности в делах и одиночество частного детектива Филипа Марлоу не сулят в будущем ничего хорошего. Но появляется ослепительная блондинка, которая просит найти ее бывшего. Поиск возлюбленного прекрасной незнакомки оказывается лишь малой частью большой загадки.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Уильям Монахэн, Нил Джордан, Джон Бэнвилл
В ролях:Лиам Нисон, Алан Молони, Дайан Крюгер, Стелла Стокер, Франсуа Арно, Даррелл Д’Силва, Иэн Харт, Ким ДеЛонги, Стефан Уилкс, Тони Корвильо
Музыка:Дэвид Холмс
Производство:США, Ирландия, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:23 февраля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 23 по 26 февраля
20:15 (280)
c 27 февраля по 1 марта
20:15 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
26 февраля
12:50 (300)
22:15 (500)
c 27 февраля по 1 марта
12:50 (200)
22:15 (400)

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