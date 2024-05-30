Манюня: приключения в Москве

Режиссер: Денис Гуляр

Жанры: Комедия, Приключения.

Жизнь неугомонной Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ не стоит не месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.

Сценарий: Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер

