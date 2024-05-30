162933

Манюня: приключения в Москве

Режиссер:Денис Гуляр
Жанры: Комедия, Приключения.

Жизнь неугомонной Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ не стоит не месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.

Сценарий:Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:30 мая 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 30 мая по 2 июня
14:40 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 30 по 31 мая
12:35 (250)
c 1 по 2 июня
12:35 (350)
Мираж Синема (Мурманск молл)Зал №2
c 30 мая по 2 июня
11:25
13:25
15:20
17:15
19:10
ГалактикаЗал Askona
c 30 мая по 5 июня
12:00
ГалактикаЗал Yamaguchi
c 30 мая по 5 июня
10:00
13:35
АврораОсновной зал
c 30 мая по 5 июня
09:00
12:30
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 31 мая по 2 июня
16:20 (420)
18:15 (420)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?