Манюня: приключения в Москве
Режиссер:Денис Гуляр
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Жизнь неугомонной Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ не стоит не месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.
Сценарий:Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов, Илья Креймер
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:30 мая 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:30 мая 2024
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