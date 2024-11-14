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Манюня: Приключения в деревне

Режиссер:Денис Гуляр
Жанры: Комедия, Приключения.

Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова, Ольга Тумайкина, Оскар Кучера, Олег Комаров, Марк Андреасян
Музыка:Арташес Андреасян, Эдгар Акобян, Манук Казарян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:14 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 14 по 17 ноября
15:40 (500)
c 18 по 20 ноября
15:40 (450)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
17 ноября
19:00 (450)
c 18 по 20 ноября
10:50 (250)
14:55 (350)
19:00 (420)

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