Манюня: Приключения в деревне
Режиссер:Денис Гуляр
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова, Ольга Тумайкина, Оскар Кучера, Олег Комаров, Марк Андреасян
Музыка:Арташес Андреасян, Эдгар Акобян, Манук Казарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова, Ольга Тумайкина, Оскар Кучера, Олег Комаров, Марк Андреасян
Музыка:Арташес Андреасян, Эдгар Акобян, Манук Казарян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:14 ноября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:14 ноября 2024
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