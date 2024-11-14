Манюня: Приключения в деревне

Режиссер: Денис Гуляр

Жанры: Комедия, Приключения.

Манюня, Наринэ и Каринка в сопровождении Ба отправляются на летние каникулы в настоящую русскую деревню к бабушке Насте. Сначала они очень увлечены непривычной атмосферой нового места, но достаточно быстро начинают скучать. Решив ускорить время до отъезда домой, девочки по наводке местных мальчишек обращаются к бабке-колдунье, которая якобы исполняет любые желания. Она соглашается помочь, но ставит свои условия. Исполняя поручения колдуньи, девочки попадают в удивительные приключения, напоминающие сюжеты русских народных сказок.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, София Петрова, Ольга Волкова, Ольга Тумайкина, Оскар Кучера, Олег Комаров, Марк Андреасян

Музыка: Арташес Андреасян, Эдгар Акобян, Манук Казарян