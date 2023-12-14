Манюня: Новогоднее приключение

Режиссер: Арман Марутян

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян, Тамара Петросян, Ара Арутюнян

