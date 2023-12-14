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Манюня: Новогоднее приключение

Режиссер:Арман Марутян
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян, Тамара Петросян, Ара Арутюнян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:14 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 14 по 15 декабря
12:30 (250)
c 16 по 17 декабря
12:30 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 14 по 15 декабря
11:10 (130)
14:45 (180)
c 16 по 17 декабря
11:10 (230)
14:45 (280)

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