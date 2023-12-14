Манюня: Новогоднее приключение
Режиссер:Арман Марутян
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Новый год для Манюни, Наринэ и Каринэ может пойти не по плану: синоптики обещают аномально теплую зиму, а это значит, что приход Деда Мороза оказывается под угрозой! Их семьи экстренно принимают решение — отправиться в горы. Полная приключений дорога приводит героев в заветный дом, который становится разочарованием: грязь, сырость, сломанная мебель, а главное — непрошенные гости. Удастся ли им подружиться, найти праздничное настроение и встретить Новый год по-настоящему волшебно?
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Нара Акобян, Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян, Тамара Петросян, Ара Арутюнян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Грант Тохатян, Джульетта Степанян, Мариам Мано, Арсен Григорян, Арман Навасардян, Тамара Петросян, Ара Арутюнян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:14 декабря 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:14 декабря 2023
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