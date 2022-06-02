Манюня
Режиссер:Арман Марутян
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.
Продолжительность:24 мин
Сценарий:Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян, Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская
Музыка:Манук Казарян, Эдгар Акопян
В ролях:Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян, Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская
Музыка:Манук Казарян, Эдгар Акопян
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:02 июня 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:02 июня 2022
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