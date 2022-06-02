Манюня

Режиссер: Арман Марутян

Жанры: Комедия, Приключения.

Армения, 1979 год. Горы, солнце, прекрасные зеленые луга и ощущение праздника. После смешного эпизода в школе девочки Наринэ и Манюня становятся лучшими подругами. Очень быстро в кадре появляются забавные родственники главных героинь. Особенно выделяется Ба, бабушка Манюни. Наринэ очень боялась строгой женщины, но во время их знакомства выяснилось, что Ба печет тающее во рту печенье и вкуснейший яблочный пирог. Девочек-непосед ждет масса забавных приключений.

Продолжительность: 24 мин

Сценарий: Гайк Асатрян, Наринэ Абгарян

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Джульетта Степанян, Арман Навасардян, Мариам Мано, Карине Мнацаканян, Армен Маргарян, Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская

Музыка: Манук Казарян, Эдгар Акопян