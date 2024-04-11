Манкимэн
Режиссер:Дев Патель
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жестокие улицы Мумбаи сделали из него бойца, который не остановится ни перед чем, чтобы отомстить за свою семью. Отныне его жизнь делится между подпольными боями за деньги, где люди в масках дерутся до последнего вдоха, и работой в элитном ночном клубе для самых богатых и самых порочных. Всё больше погружаясь в тайный мир, он сводит счёты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей всё. Имя ему — Манкимэн.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Paul Angunawela, Джон Колли, Дев Патель
В ролях:Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш Трипати, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Адити Калкунте, Собхита Дхулипала, Ашвини Кхалсекар, Макранд Дешпандэ, Джатин Малик
Музыка:Джед Курзель
В ролях:Дев Патель, Шарлто Копли, Питобаш Трипати, Випин Шарма, Сикандер Кхер, Адити Калкунте, Собхита Дхулипала, Ашвини Кхалсекар, Макранд Дешпандэ, Джатин Малик
Музыка:Джед Курзель
Производство:США, Канада, Сингапур, Индия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2024
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