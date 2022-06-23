Мамочки
Режиссер:Войцех Моравец
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Блогерша рожающая в прямом эфире, уставшая "Яжмать", мама, которая скоро родит и мать "не в ресурсе" - такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения - это и есть жизнь.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Сандра Новакова, Ванда Заплатилкова
В ролях:Хана Вагнерова, Петра Гржебичкова, Габриэла Марчинкова, Сандра Новакова, Якуб Прахарж
Музыка:Онджей Брзобогатый, Алекс Монтиро
В ролях:Хана Вагнерова, Петра Гржебичкова, Габриэла Марчинкова, Сандра Новакова, Якуб Прахарж
Музыка:Онджей Брзобогатый, Алекс Монтиро
Производство:Чехия
Ограничения:16+
Дата релиза:23 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:23 июня 2022
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