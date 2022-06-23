Мамочки

Режиссер: Войцех Моравец

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Блогерша рожающая в прямом эфире, уставшая "Яжмать", мама, которая скоро родит и мать "не в ресурсе" - такие разные и такие похожие. Переплетенные судьбы, взлеты и падения, любовь и ненависть, расставания и возвращения - это и есть жизнь.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Сандра Новакова, Ванда Заплатилкова

В ролях: Хана Вагнерова, Петра Гржебичкова, Габриэла Марчинкова, Сандра Новакова, Якуб Прахарж

Музыка: Онджей Брзобогатый, Алекс Монтиро