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Маме снова 17

Режиссер:Анна Курбатова
Жанры: Фантастика, Комедия.

В результате загадочных обстоятельств семнадцатилетняя Ольга из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже тридцатишестилетней матери-одиночки. Не имея опыта взрослой жизни, Ольга ведет себя, как легкомысленная девчонка из нулевых, и мечтает вернуться к беззаботной юности. Но волею судьбы она вынуждена взять на себя ответственность за сына-старшеклассника и выполнять роль директора школы, к чему оказывается совершенно не готова.

Продолжительность:108 мин
Сценарий:Александр Пронин
В ролях:Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот, Елена Муравьева
Музыка:DJ Грув
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 19 по 20 сентября
12:30 (250)
c 21 по 22 сентября
12:30 (350)
c 23 по 24 сентября
12:30 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
20 сентября
19:10 (420)
c 21 по 22 сентября
15:10 (420)
19:10 (420)
c 23 по 24 сентября
15:10 (300)
19:10 (370)

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