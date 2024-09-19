Маме снова 17
Режиссер:Анна Курбатова
Жанры: Фантастика, Комедия.
Жанры: Фантастика, Комедия.
В результате загадочных обстоятельств семнадцатилетняя Ольга из 2005 года оказывается в 2024-м в теле самой себя, но уже тридцатишестилетней матери-одиночки. Не имея опыта взрослой жизни, Ольга ведет себя, как легкомысленная девчонка из нулевых, и мечтает вернуться к беззаботной юности. Но волею судьбы она вынуждена взять на себя ответственность за сына-старшеклассника и выполнять роль директора школы, к чему оказывается совершенно не готова.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Александр Пронин
В ролях:Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот, Елена Муравьева
Музыка:DJ Грув
В ролях:Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк, Антон Шаврин, Глеб Шевнин, Анастасия Зайцева, Эра Зиганшина, Анатолий Кот, Елена Муравьева
Музыка:DJ Грув
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 сентября 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:19 сентября 2024
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