Мама мафия
Режиссер:Кэтрин Хардвик
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.
Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.
Простая американская домохозяйка Кристин попадает в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей в наследство…свою мафиозную империю. Под руководством советницы старого босса, Бьянки, неунывающей Кристин предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать и встать у руля семейного бизнеса, бросив вызов всем ожиданиям, включая свои собственные.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Дж. Майкл Фельдман, Дэбби Джун, Аманда Штерс
В ролях:Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвете, Эдуардо Скарпетта, Альфонсо Перуджини, Франческо Мастроянни, Джулио Корсо, Дора Романо, Джузеппе Дзено, Винченцо Пирротта
Музыка:Алекс Хеффес
В ролях:Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвете, Эдуардо Скарпетта, Альфонсо Перуджини, Франческо Мастроянни, Джулио Корсо, Дора Романо, Джузеппе Дзено, Винченцо Пирротта
Музыка:Алекс Хеффес
Производство:Великобритания, Италия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 апреля 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:13 апреля 2023
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