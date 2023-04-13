Мама мафия

Режиссер: Кэтрин Хардвик

Жанры: Боевик, Комедия, Криминал.

Простая американская домохозяйка Кристин попадает в водоворот опасностей и страстей, когда выясняется, что итальянский дедушка оставил ей в наследство…свою мафиозную империю. Под руководством советницы старого босса, Бьянки, неунывающей Кристин предстоит открыть в себе внутреннюю крестную мать и встать у руля семейного бизнеса, бросив вызов всем ожиданиям, включая свои собственные.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Дж. Майкл Фельдман, Дэбби Джун, Аманда Штерс

В ролях: Тони Коллетт, Моника Беллуччи, Софиа Номвете, Эдуардо Скарпетта, Альфонсо Перуджини, Франческо Мастроянни, Джулио Корсо, Дора Романо, Джузеппе Дзено, Винченцо Пирротта

Музыка: Алекс Хеффес