Малышарики. День рождения

Режиссер: Оксана Бычкова, Катерина Савчук

Возраст: Детям.

Жанры: Семейный.

Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьёй, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики. Пока родители готовятся к празднику Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

Продолжительность: 52 мин

Сценарий: Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина

В ролях: Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова, Марианна Мокшина, Светлана Кузнецова, Ксения Бржезовская, Сергей Бесхлебнов, Диана Шульмина

Музыка: Марина Ланда, Сергей Васильев