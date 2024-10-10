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Малышарики. День рождения

Режиссер:Оксана Бычкова, Катерина Савчук
Возраст: Детям.
Жанры: Семейный.

Мама и Папа только что переехали в новый дом и готовятся к первому дню рождения их дочери Малышки. Балансируя между работой и семьёй, Папа покупает в необычном магазине подарок, даже не заглядывая в коробку. А там оказываются маленькие ожившие игрушки — Малышарики. Пока родители готовятся к празднику Малышарики выбираются из коробки и отправляются на поиски собственного домика.

Продолжительность:52 мин
Сценарий:Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина
В ролях:Елизавета Боярская, Константин Хабенский, Сергей Мардарь, Ева Соклакова, Марианна Мокшина, Светлана Кузнецова, Ксения Бржезовская, Сергей Бесхлебнов, Диана Шульмина
Музыка:Марина Ланда, Сергей Васильев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:10 октября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 10 по 12 октября
13:40 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 10 по 13 октября
11:10 (330)
14:30 (380)
15:55 (450)
17:20 (450)

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