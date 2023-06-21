Мальдивы подождут

Режиссер: Анарио Мамедов

Жанры: Комедия.

Ева и Денис — молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманиями, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется «связанным» навсегда?

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Михаил Погосов

В ролях: Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Карина Зверева, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Сергей Степин, Михаил Тарабукин

Музыка: Станислав Егиянц, Сергей Дудаков