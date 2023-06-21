Мальдивы подождут
Режиссер:Анарио Мамедов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Ева и Денис — молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманиями, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется «связанным» навсегда?
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Михаил Погосов
В ролях:Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Карина Зверева, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Сергей Степин, Михаил Тарабукин
Музыка:Станислав Егиянц, Сергей Дудаков
В ролях:Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Карина Зверева, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Сергей Степин, Михаил Тарабукин
Музыка:Станислав Егиянц, Сергей Дудаков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 июня 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:21 июня 2023
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