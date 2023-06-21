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Мальдивы подождут

Режиссер:Анарио Мамедов
Жанры: Комедия.

Ева и Денис — молодая и успешная пара, которая неожиданно для себя оказывается в кризисной ситуации. И им бы разбираться со своими семейными обидами и недопониманиями, но они попадают в паутину невероятных приключений. В этой кутерьме событий Ева принимает решение бороться за свою любовь и берет Дениса в заложники. Вспомнит ли Денис о своих чувствах или останется «связанным» навсегда?

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Михаил Погосов
В ролях:Полина Максимова, Роман Маякин, Яна Кошкина, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Карина Зверева, Владимир Епифанцев, Николай Наумов, Сергей Степин, Михаил Тарабукин
Музыка:Станислав Егиянц, Сергей Дудаков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 июня 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 29 июня по 2 июля
22:30 (150)
3 июля
22:30 (100)
c 4 по 5 июля
22:30 (150)
ГалактикаЗал 3
c 1 по 2 июля
10:35 (290)
c 3 по 5 июля
10:35 (230)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
2 июля
14:30 (200)
19:10 (200)
3 июля
14:30 (150)
19:10 (150)
c 4 по 5 июля
14:30 (150)
19:10 (200)
ГалактикаЗал 2
2 июля
23:35 (410)

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