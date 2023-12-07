Мальчик и птица (современный дубляж Студийной Банды)
Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация.
Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация.
Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки
В ролях:Сома Сантоки, Аимён, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура, Каору Кобаяси, Ко Сибасаки, Такуя Кимура, Дзюн Кунимура, Масаки Суда, Сёхэи Хино
Музыка:Дзё Хисаиси
В ролях:Сома Сантоки, Аимён, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура, Каору Кобаяси, Ко Сибасаки, Такуя Кимура, Дзюн Кунимура, Масаки Суда, Сёхэи Хино
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2023
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