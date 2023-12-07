Мальчик и птица (современный дубляж Студийной Банды) Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация. Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало. Продолжительность: 124 мин Сценарий: Хаяо Миядзаки

В ролях: Сома Сантоки, Аимён, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура, Каору Кобаяси, Ко Сибасаки, Такуя Кимура, Дзюн Кунимура, Масаки Суда, Сёхэи Хино

Музыка: Дзё Хисаиси Производство: Япония

Ограничения: 16+

Дата релиза: 07 декабря 2023

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!