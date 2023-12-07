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Мальчик и птица (современный дубляж Студийной Банды)

Режиссер:Хаяо Миядзаки
Жанры: Драма, Фэнтези, Анимация.

Мальчик Махито сильно тоскует по своей матери и решает отправиться в рискованное путешествие в потусторонний мир. В иной реальности исход неминуем, а жизнь обретает новое начало.

Продолжительность:124 мин
Сценарий:Хаяо Миядзаки
В ролях:Сома Сантоки, Аимён, Кэйко Такэсита, Ёсино Кимура, Каору Кобаяси, Ко Сибасаки, Такуя Кимура, Дзюн Кунимура, Масаки Суда, Сёхэи Хино
Музыка:Дзё Хисаиси
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 7 по 10 декабря
20:10 (380)
c 11 по 13 декабря
20:10 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 7 по 10 декабря
16:30 (450)
c 11 по 13 декабря
16:30 (350)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 9 по 10 декабря
13:50 (330)
18:15 (380)
c 11 по 13 декабря
13:50 (200)
18:15 (300)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 9 по 10 декабря
12:20 (350)
c 11 по 13 декабря
12:20 (250)

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