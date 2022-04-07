Мальчик-дельфин

Режиссер: Андрей Гоголев, Мохаммад ХейрАндиш

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Дельфиненок Снежок спасает в волнах маленького мальчика, выжившего в авиакатастрофе. С тех пор друзья, почти братья, беззаботно растут вместе, будоража морских обитателей своими веселыми проделками. Пока однажды покой их радостного мирка не разрушает злобный Осьминог. Он изгоняет мальчика на сушу, где тому предстоит научиться жить среди людей и разобраться в тайне своего происхождения. Новый друг, добрый капитан Мурварид, и верный Снежок помогут мальчику справиться со всеми невзгодами — будь то на дне морском или на загадочных далеких островах. Сказочные приключения ждут!

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Яна Кузьмина, Мохаммад ХейрАндиш

В ролях: Полина Авдеенко, Юлия Рудина, Александр Фенин, Борис Хасанов, Александр Васильев Юлия Зоркина, Василиса Ручимская

Музыка: Бехзад Абди