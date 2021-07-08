Магазинные воришки всего мира

Режиссер: Стивен Кижак

Жанры: Комедия, Драма.

Денвер, 1987 год. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь своих кумиров безумную вечеринку. Но один из парней идет еще дальше: вооруженный пистолетом, он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Стивен Кижак, Лорриэнн Холл

В ролях: Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе, Джеймс Блур, Томас Леннон, Джо Манганьелло, Tonatiuh, Камерон Мулен, Оливия Луккарди

Музыка: Раэль Джонс