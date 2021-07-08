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Магазинные воришки всего мира

Режиссер:Стивен Кижак
Жанры: Комедия, Драма.

Денвер, 1987 год. Узнав о распаде любимой группы The Smiths, компания молодых людей устраивает в честь своих кумиров безумную вечеринку. Но один из парней идет еще дальше: вооруженный пистолетом, он захватывает в заложники персонал Денверской радиостанции.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Стивен Кижак, Лорриэнн Холл
В ролях:Хелена Ховард, Эллар Колтрейн, Елена Кампурис, Ник Краузе, Джеймс Блур, Томас Леннон, Джо Манганьелло, Tonatiuh, Камерон Мулен, Оливия Луккарди
Музыка:Раэль Джонс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:08 июля 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
9 июля
21:00 (300 р.)
c 10 по 11 июля
17:40 (300 р.)

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