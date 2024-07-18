Мадам Клико
Режиссер:Томас К. Нэппер
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но, потеряв горячо любимого мужа, она вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Эрин Дигнам, Кристофер Монгер, Tilar J. Mazzeo
В ролях:Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стёрридж, Фиби Николлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вилльерс, Кэра Сеймур
В ролях:Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стёрридж, Фиби Николлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вилльерс, Кэра Сеймур
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2024
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