Мадам Клико Режиссер: Томас К. Нэппер

Жанры: Драма, Биография. Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но, потеряв горячо любимого мужа, она вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена. Продолжительность: 89 мин Сценарий: Эрин Дигнам, Кристофер Монгер, Tilar J. Mazzeo

В ролях: Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стёрридж, Фиби Николлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вилльерс, Кэра Сеймур

Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 18 июля 2024

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!