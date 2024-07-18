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Мадам Клико

Режиссер:Томас К. Нэппер
Жанры: Драма, Биография.

Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но, потеряв горячо любимого мужа, она вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Эрин Дигнам, Кристофер Монгер, Tilar J. Mazzeo
В ролях:Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стёрридж, Фиби Николлс, Сэм Райли, Пол Рис, Кристофер Вилльерс, Кэра Сеймур
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 июля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 21 июля
20:15 (420)
c 22 по 24 июля
20:15 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
21 июля
16:40 (450)
22:20 (550)
c 22 по 24 июля
12:50 (250)
16:40 (350)
22:20 (450)

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