Любовники
Режиссер:Елена Хазанова
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Пытаясь наладить личную жизнь, Саша, Лёша и Паша идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они те ещё гуру отношений и понятия не имеют, как помочь даже самим себе.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Артём Виткин, Елена Хазанова
В ролях:Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Максим Виторган, Алёна Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева, Наталья Чистякова-Ионова, Дарья Румянцева, Игорь Яшанин
В ролях:Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Максим Виторган, Алёна Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева, Наталья Чистякова-Ионова, Дарья Румянцева, Игорь Яшанин
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:03 ноября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:03 ноября 2022
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