Любовники

Режиссер: Елена Хазанова

Жанры: Комедия.

Пытаясь наладить личную жизнь, Саша, Лёша и Паша идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом — друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они те ещё гуру отношений и понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Артём Виткин, Елена Хазанова

В ролях: Павел Прилучный, Роман Курцын, Алексей Золотовицкий, Максим Виторган, Алёна Бабенко, Любовь Толкалина, Елена Муравьева, Наталья Чистякова-Ионова, Дарья Румянцева, Игорь Яшанин

