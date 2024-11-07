Любовь Советского союза
Режиссер:Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.
Продолжительность:148 мин
Сценарий:Сергей Снежкин, Владимир Валуцкий
В ролях:Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алёна Бабенко, Владимир Виноградов, Максим Керин, Софья Эрнст
Музыка:Дмитрий Емельянов, Виталий Окороков
В ролях:Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алёна Бабенко, Владимир Виноградов, Максим Керин, Софья Эрнст
Музыка:Дмитрий Емельянов, Виталий Окороков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2024
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2024
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