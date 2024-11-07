Любовь Советского союза

Режиссер: Никита Высоцкий, Илья Лебедев

Жанры: Драма.

История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.

Продолжительность: 148 мин

Сценарий: Сергей Снежкин, Владимир Валуцкий

В ролях: Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алёна Бабенко, Владимир Виноградов, Максим Керин, Софья Эрнст

Музыка: Дмитрий Емельянов, Виталий Окороков