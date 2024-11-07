163526

Любовь Советского союза

Режиссер:Никита Высоцкий, Илья Лебедев
Жанры: Драма.

История о поколении смелых и красивых, не заставших разрушений революции и хаоса гражданской войны, мечтавших построить новую жизнь, в которой не будет места смерти, а только невероятной любви, открывающей им путь к великим достижениям и открытиям. О подвигах и славе, предательстве и верности тех, кто был героями в небе и на земле, о времени безмерных испытаний, которые выпали на их недолгие, но яркие жизни. О женщине, которая была мечтой и настоящей любовью Советского Союза.

Продолжительность:148 мин
Сценарий:Сергей Снежкин, Владимир Валуцкий
В ролях:Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Роман Мадянов, Александр Устюгов, Игорь Петренко, Алёна Бабенко, Владимир Виноградов, Максим Керин, Софья Эрнст
Музыка:Дмитрий Емельянов, Виталий Окороков
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2024
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 11 по 13 ноября
22:00 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
12 ноября
23:00 (370)
13 ноября
11:00 (200)
14:00 (300)
17:00 (300)
20:00 (370)
23:00 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
12 ноября
21:00 (550)
13 ноября
12:00 (350)
15:00 (450)
18:00 (550)
21:00 (550)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 14 по 16 ноября
12:30 (400)
15:30 (500)
18:30 (600)
21:30 (600)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 14 по 16 ноября
11:10 (330)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?