Любовь со вкусом
Режиссер:Маннин де Вильдт
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.
Популярная фуд-блогерша Сэм встречает парня своей мечты Марко, их чувства быстро перерастают в настоящий роман. Случайно Сэм пишет разгромный отзыв на кухню недавно открывшегося ресторана, шеф-поваром которого и является Марко. Она понимает, что все тайное рано или поздно становится явным.
Сценарий:Рихард Кемпер, Ерун Маргри, Флор ван Лисс
В ролях:Санне Фогель, Синан Эроглу, Санне Лангелаар, Холли Мэй Бруд, Аннеке Блок, Johanna Hagen, Ziarah Janssen, Marc Nochem, Люк Питерс, Ник Розен
Музыка:Эрик ван Тейн
В ролях:Санне Фогель, Синан Эроглу, Санне Лангелаар, Холли Мэй Бруд, Аннеке Блок, Johanna Hagen, Ziarah Janssen, Marc Nochem, Люк Питерс, Ник Розен
Музыка:Эрик ван Тейн
Производство:Нидерланды
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2023
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