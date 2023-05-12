Любовь со вкусом

Режиссер: Маннин де Вильдт

Жанры: Комедия, Драма, Мелодрама.

Популярная фуд-блогерша Сэм встречает парня своей мечты Марко, их чувства быстро перерастают в настоящий роман. Случайно Сэм пишет разгромный отзыв на кухню недавно открывшегося ресторана, шеф-поваром которого и является Марко. Она понимает, что все тайное рано или поздно становится явным.

Сценарий: Рихард Кемпер, Ерун Маргри, Флор ван Лисс

В ролях: Санне Фогель, Синан Эроглу, Санне Лангелаар, Холли Мэй Бруд, Аннеке Блок, Johanna Hagen, Ziarah Janssen, Marc Nochem, Люк Питерс, Ник Розен

Музыка: Эрик ван Тейн