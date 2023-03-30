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Любовь-морковь. Восстание машин

Режиссер:Андрей Волгин
Жанры: Комедия.

В век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно — познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дмитрий Пинчуков, Ренат Давлетьяров
В ролях:Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Денис Парамонов, Алина Булынко, Саша Алексеев, Сергей Ашарин, Софья Озерова, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Парвиз Пулоди
Музыка:Роман Волознев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 марта 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 3 по 5 апреля
19:30 (400)
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4 апреля
22:20 (360)
5 апреля
22:20 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
4 апреля
16:50 (100)
21:15 (100)
5 апреля
12:55 (100)
16:50 (100)
21:15 (100)
ГалактикаЗал 2
6 апреля
23:20 (360)
7 апреля
23:20 (410)
9 апреля
01:00 (410)
c 10 по 12 апреля
23:20 (360)

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