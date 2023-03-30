Любовь-морковь. Восстание машин
Режиссер:Андрей Волгин
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
В век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно — познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дмитрий Пинчуков, Ренат Давлетьяров
В ролях:Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Денис Парамонов, Алина Булынко, Саша Алексеев, Сергей Ашарин, Софья Озерова, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Парвиз Пулоди
Музыка:Роман Волознев
В ролях:Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Денис Парамонов, Алина Булынко, Саша Алексеев, Сергей Ашарин, Софья Озерова, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Парвиз Пулоди
Музыка:Роман Волознев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:30 марта 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:30 марта 2023
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