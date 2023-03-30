Любовь-морковь. Восстание машин

Режиссер: Андрей Волгин

Жанры: Комедия.

В век высоких технологий Андрей и Марина Голубевы никак не могут договориться, как правильно воспитывать сына-подростка, причина — его любовь к гаджетам. Супруги бесконечно ссорятся, пока однажды утром не просыпаются в телах роботов-экскурсоводов Ивана да Марьи. Чтобы вернуться в свои тела, Голубевым предстоит преодолеть противоречия и прийти к взаимопониманию. Вот только роботы совсем не хотят обратно — познав все прелести человеческого существования, они решили навсегда остаться людьми.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Дмитрий Пинчуков, Ренат Давлетьяров

В ролях: Гоша Куценко, Кристина Орбакайте, Денис Парамонов, Алина Булынко, Саша Алексеев, Сергей Ашарин, Софья Озерова, Андрей Ургант, Кирилл Козаков, Парвиз Пулоди

Музыка: Роман Волознев