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Любовь как бестселлер

Режиссер:Аналейне Каль-и-Майор
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.

Продолжительность:106ц мин
Сценарий:Аналейне Каль-и-Майор, Дэвид Квантик
В ролях:Сэм Клафлин, Вероника Эчеги, Фернандо Бесерриль, Руй Гайтан, Горацио Виллалобос Горасио Гарсиа Рохас, Люси Панч, Флор Едуарда Гуррола, Мелисса Пино, Даниэла Луке
Музыка:Йен Ливингстоун
Производство:Мексика, Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:27 января 2022
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