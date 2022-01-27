Любовь как бестселлер

Режиссер: Аналейне Каль-и-Майор

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Молодой и скромный английский писатель узнаёт, что его сдержанный личный опус вдруг стал феноменальным бестселлером в Мексике и привлек к нему толпы поклонниц. Всё благодаря своенравной переводчице, которая без его ведома превратила книгу в горячий эротический роман. Горе-творцам не остается ничего, кроме как отправиться в совместный тур по стране, выпустив на свободу все потаённые чувства друг к другу.

Продолжительность: 106ц мин

Сценарий: Аналейне Каль-и-Майор, Дэвид Квантик

В ролях: Сэм Клафлин, Вероника Эчеги, Фернандо Бесерриль, Руй Гайтан, Горацио Виллалобос Горасио Гарсиа Рохас, Люси Панч, Флор Едуарда Гуррола, Мелисса Пино, Даниэла Луке

Музыка: Йен Ливингстоун