Любовь и монстры
Режиссер:Екатерина Краснер
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мёртвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы…
Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Игорь Ткаченко
В ролях:Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Софья Ардова, Анна Семенович, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова
Музыка:Александр Журбин
В ролях:Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Софья Ардова, Анна Семенович, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова
Музыка:Александр Журбин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 апреля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:22 апреля 2021
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