Любовь и монстры

Режиссер: Екатерина Краснер

Жанры: Комедия.

Теплое море, жаркое солнце, жгучая красотка в полицейской форме и бутылка вина – это все, что нужно для счастья Юре Скворцову, приехавшему на курорт залечивать душевные раны. Конечно, на любом курорте бывает мёртвый сезон. Но только здесь, в Болгарии, он наступает в буквальном смысле. Сначала пропадает английский пёсик, потом лев, а следом и вовсе исчезают и без того немногочисленные туристы…

Своё право на жизнь и любовь Юре придется отстаивать в жестокой схватке с неведомыми чудищами, которые угрожают всему живому. К счастью, у непобедимых монстров обнаруживается одно слабое место: алкоголь для них яд!

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Игорь Ткаченко

В ролях: Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Софья Ардова, Анна Семенович, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова

Музыка: Александр Журбин