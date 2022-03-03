Лунные приключения
Режиссер:Али Самади Ахади
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже во всю странствуют среди звезд! Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Али Самади Ахади, Арни Нолтинг
В ролях:Алекс Лэ, Ховард Найтинголл, Лилиан Гартнер, Рафаэль фон Барген, Дрю Сарич, Синди Робинсон, Меллиса Мабеи, Майкл Смулик, Элизабет Канеттис, Барбара Спитц
Музыка:Али Н. Аскин
В ролях:Алекс Лэ, Ховард Найтинголл, Лилиан Гартнер, Рафаэль фон Барген, Дрю Сарич, Синди Робинсон, Меллиса Мабеи, Майкл Смулик, Элизабет Канеттис, Барбара Спитц
Музыка:Али Н. Аскин
Производство:Германия, Австрия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 марта 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:03 марта 2022
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