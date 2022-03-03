Лунные приключения

Режиссер: Али Самади Ахади

Жанры: Анимация.

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже во всю странствуют среди звезд! Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Али Самади Ахади, Арни Нолтинг

В ролях: Алекс Лэ, Ховард Найтинголл, Лилиан Гартнер, Рафаэль фон Барген, Дрю Сарич, Синди Робинсон, Меллиса Мабеи, Майкл Смулик, Элизабет Канеттис, Барбара Спитц

Музыка: Али Н. Аскин