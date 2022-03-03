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Лунные приключения

Режиссер:Али Самади Ахади
Жанры: Анимация.

Пока взрослые только мечтают покорять космос, дети уже во всю странствуют среди звезд! Юная девочка и ее старший брат отправляются в невероятное путешествие в другие миры. Оказавшись в стране, спрятанной в облаках, они знакомятся с чудесными обитателями волшебного замка и великолепной королевой Луны. По ее поручению дети отправляются еще дальше — на далекие планеты и в чужие миры. Герои забрались так далеко, но как им вернуться домой? Возможно, только лунная дорожка, указывающая направление к самому желанному в жизни любого человека, укажет им путь.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Али Самади Ахади, Арни Нолтинг
В ролях:Алекс Лэ, Ховард Найтинголл, Лилиан Гартнер, Рафаэль фон Барген, Дрю Сарич, Синди Робинсон, Меллиса Мабеи, Майкл Смулик, Элизабет Канеттис, Барбара Спитц
Музыка:Али Н. Аскин
Производство:Германия, Австрия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 марта 2022
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ГалактикаЗал 1
c 3 по 4 марта
15:40 (260)
5 марта
15:35 (260)
c 6 по 8 марта
15:35 (330)
9 марта
15:35 (260)

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