Лунтик. Возвращение домой

Режиссер: Константин Бронзит

Жанры: Анимация.

Новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи,​ Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других.​ На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей.

Дружба будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.

Сценарий: Дарина Шмидт, Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий

В ролях: Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов

Музыка: Михаил Чертищев