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Лунтик. Возвращение домой

Режиссер:Константин Бронзит
Жанры: Анимация.

Новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи,​ Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других.​ На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей.

Дружба будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.

Сценарий:Дарина Шмидт, Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий
В ролях:Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов
Музыка:Михаил Чертищев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:29 августа 2024
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