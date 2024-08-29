Лунтик. Возвращение домой
Режиссер:Константин Бронзит
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей.
Дружба будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.
Сценарий:Дарина Шмидт, Константин Бронзит, Дмитрий Высоцкий
В ролях:Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов
Музыка:Михаил Чертищев
В ролях:Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова, Валерий Смекалов
Музыка:Михаил Чертищев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:29 августа 2024
Ограничения:0+
Дата релиза:29 августа 2024
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