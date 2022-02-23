Лулу и Бриггс Режиссер: Рид Каролин, Ченнинг Татум

Жанры: Комедия, Приключения. Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт. Продолжительность: 101 мин Сценарий: Рид Каролин

В ролях: Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли, Акилла Золл, Кевин Нэш, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джейн Адамс, Кейден Бойд, Даррен Кейлан, Нераида Бега

Музыка: Томас Ньюман Производство: США

Ограничения: 12+

Дата релиза: 23 февраля 2022

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