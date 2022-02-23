157924

Лулу и Бриггс

Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
Жанры: Комедия, Приключения.

Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Рид Каролин
В ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли, Акилла Золл, Кевин Нэш, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джейн Адамс, Кейден Бойд, Даррен Кейлан, Нераида Бега
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2022
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
ГалактикаЗал 4
c 24 по 25 февраля
18:25 (430)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 24 по 27 февраля
18:10 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 24 по 27 февраля
14:50 (400)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 24 по 25 февраля
13:00 (200)
21:05 (330)
c 26 по 27 февраля
13:00 (300)
21:05 (330)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?