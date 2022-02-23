Лулу и Бриггс
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
Жанры: Комедия, Приключения.
Жанры: Комедия, Приключения.
Морской пехотинец Бриггс должен доставить в Калифорнию служебную собаку по кличке Лулу. Задание оказывается с подвохом. Лайтовая поездка вдоль Тихоокеанского побережья превращается в адское путешествие, где непонятно, кто кого везёт.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Рид Каролин
В ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли, Акилла Золл, Кевин Нэш, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джейн Адамс, Кейден Бойд, Даррен Кейлан, Нераида Бега
Музыка:Томас Ньюман
В ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли, Акилла Золл, Кевин Нэш, Эмми Рэвер-Лэмпман, Джейн Адамс, Кейден Бойд, Даррен Кейлан, Нераида Бега
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:23 февраля 2022
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