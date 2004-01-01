Лукавый

Режиссер: Уильям Брент Белл

Жанры: Ужасы.

Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Том Де Вилле

В ролях: Ральф Айнесон, Таппенс Мидлтон, Мэтт Стокоу, Алекса Гудолл, Розалинд Марч, Энтон Саундерс, Эви Темплтон, Дэвид Лэнгхэм, Джейн Вуд, Роберт Гудман

Музыка: Бретт Детар