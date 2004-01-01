Лукавый
Режиссер:Уильям Брент Белл
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Том Де Вилле
В ролях:Ральф Айнесон, Таппенс Мидлтон, Мэтт Стокоу, Алекса Гудолл, Розалинд Марч, Энтон Саундерс, Эви Темплтон, Дэвид Лэнгхэм, Джейн Вуд, Роберт Гудман
Музыка:Бретт Детар
В ролях:Ральф Айнесон, Таппенс Мидлтон, Мэтт Стокоу, Алекса Гудолл, Розалинд Марч, Энтон Саундерс, Эви Темплтон, Дэвид Лэнгхэм, Джейн Вуд, Роберт Гудман
Музыка:Бретт Детар
Производство:США
Ограничения:18+
Ограничения:18+
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