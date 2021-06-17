Лука

Режиссер: Энрико Касароса

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Джесси Эндрюс, Майк Джонс

В ролях: Джейкоб Тремблей, Джек Дилан Грейзер, Саша Барон Коэн, Майя Рудольф, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Сэнди Мартин, Эмма Берман, Франческа Фанти, Джино Д’Акампо

Музыка: Дэн Ромер