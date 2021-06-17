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Лука

Режиссер:Энрико Касароса
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.

Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Джесси Эндрюс, Майк Джонс
В ролях:Джейкоб Тремблей, Джек Дилан Грейзер, Саша Барон Коэн, Майя Рудольф, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Сэнди Мартин, Эмма Берман, Франческа Фанти, Джино Д’Акампо
Музыка:Дэн Ромер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:17 июня 2021
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Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 17 по 18 июня
11:20 (400 р.)
13:20 (800 р.)
15:20 (800 р.)
17:20 (800 р.)
c 19 по 20 июня
11:20 (600 р.)
13:20 (800 р.)
15:20 (800 р.)
17:20 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 17 по 18 июня
10:20 (150 р.)
12:20 (200 р. в 3D)
14:20 (200 р.)
16:20 (300 р. в 3D)
18:20 (300 р.)
c 19 по 20 июня
10:20 (200 р.)
12:20 (250 р. в 3D)
14:20 (300 р.)
16:20 (300 р. в 3D)
18:20 (300 р.)

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