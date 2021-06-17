Лука
Режиссер:Энрико Касароса
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация.
Свои незабываемые каникулы, в которых есть место и домашней пасте, и мороженому, и бесконечным поездкам на мопеде, мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает только лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Джесси Эндрюс, Майк Джонс
В ролях:Джейкоб Тремблей, Джек Дилан Грейзер, Саша Барон Коэн, Майя Рудольф, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Сэнди Мартин, Эмма Берман, Франческа Фанти, Джино Д’Акампо
Музыка:Дэн Ромер
В ролях:Джейкоб Тремблей, Джек Дилан Грейзер, Саша Барон Коэн, Майя Рудольф, Джакомо Джианниотти, Джим Гэффиган, Сэнди Мартин, Эмма Берман, Франческа Фанти, Джино Д’Акампо
Музыка:Дэн Ромер
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:17 июня 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:17 июня 2021
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