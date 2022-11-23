Лохматый патруль
Режиссер:Джейкоб Куни
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Пёс Гудини готовится к важному торжеству: наконец-то его любимая хозяйка Моника, неунывающая мать-одиночка с двумя детьми, решилась сделать предложение своему бойфренду Шейну. Пока вовсю идёт подготовка к свадьбе, по округе катается фургон с двумя домушниками, которые рассчитывают обчистить район во время праздника. Однако Гудини узнает про их план и ни за что не допустит срыва долгожданной свадьбы! В этом псу помогут его лохматые и хвостатые приятели. Безопасность всей округи теперь в их лапах.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Джейкоб Куни, Джэми Сайкес
В ролях:Дениз Ричардс, Патрик Малдун, Сил Рендино, Ник Принсип, Риз Оливия Коте, Эндрю Дж. Беннетт, Тейлор Вэйл, Блэр Динуччи, Форест Квалья, Гуд-Бисли
В ролях:Дениз Ричардс, Патрик Малдун, Сил Рендино, Ник Принсип, Риз Оливия Коте, Эндрю Дж. Беннетт, Тейлор Вэйл, Блэр Динуччи, Форест Квалья, Гуд-Бисли
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:23 ноября 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:23 ноября 2022
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