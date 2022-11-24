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Режиссер:Нил Маршалл
Жанры: Боевик, Ужасы.

Пилот-лейтенант Кейт Синклер, сбитая повстанцами в Афганистане, убегая от них, прячется в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие — человек, скрещенный с инопланетянином, созданное русскими во времена афганской войны.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Шарлотта Кирк, Нил Маршалл
В ролях:Джонатан Ховард, Шарлотта Кирк, Джейми Бамбер, Тандзи Кибонг, Леон Окенден, Марк Стрепан, Хади Ханъянпур, Трой Александр, Чезаре Таурази, Марк Арендс
Музыка:Кристофер Дрэйк
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:24 ноября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 24 по 25 ноября
22:20 (300)
c 26 по 27 ноября
22:20 (330)

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