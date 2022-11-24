Логово Режиссер: Нил Маршалл

Жанры: Боевик, Ужасы. Пилот-лейтенант Кейт Синклер, сбитая повстанцами в Афганистане, убегая от них, прячется в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие — человек, скрещенный с инопланетянином, созданное русскими во времена афганской войны. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Шарлотта Кирк, Нил Маршалл

В ролях: Джонатан Ховард, Шарлотта Кирк, Джейми Бамбер, Тандзи Кибонг, Леон Окенден, Марк Стрепан, Хади Ханъянпур, Трой Александр, Чезаре Таурази, Марк Арендс

Музыка: Кристофер Дрэйк Производство: Великобритания

Ограничения: 18+

Дата релиза: 24 ноября 2022

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!