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Режиссер:Нил Маршалл
Жанры: Боевик, Ужасы.
Жанры: Боевик, Ужасы.
Пилот-лейтенант Кейт Синклер, сбитая повстанцами в Афганистане, убегая от них, прячется в заброшенном подземном бункере, где пробуждается смертоносное биологическое оружие — человек, скрещенный с инопланетянином, созданное русскими во времена афганской войны.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Шарлотта Кирк, Нил Маршалл
В ролях:Джонатан Ховард, Шарлотта Кирк, Джейми Бамбер, Тандзи Кибонг, Леон Окенден, Марк Стрепан, Хади Ханъянпур, Трой Александр, Чезаре Таурази, Марк Арендс
Музыка:Кристофер Дрэйк
В ролях:Джонатан Ховард, Шарлотта Кирк, Джейми Бамбер, Тандзи Кибонг, Леон Окенден, Марк Стрепан, Хади Ханъянпур, Трой Александр, Чезаре Таурази, Марк Арендс
Музыка:Кристофер Дрэйк
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:24 ноября 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:24 ноября 2022
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