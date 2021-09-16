Литл Гром

Режиссер: Ксавье Джакометти, Тоби Генкель

Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.

Литл Гром – неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги – Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.

Продолжительность: 82 мин

Сценарий: Ксавье Джакометти, Тоби Генкель, Клод де Рибопьер

В ролях: Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье, Том Цанер

Музыка: Гийом Пойе