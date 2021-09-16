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Литл Гром

Режиссер:Ксавье Джакометти, Тоби Генкель
Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.

Литл Гром – неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги – Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.

Продолжительность:82 мин
Сценарий:Ксавье Джакометти, Тоби Генкель, Клод де Рибопьер
В ролях:Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье, Том Цанер
Музыка:Гийом Пойе
Производство:Бельгия, Франция, Германия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2021
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 16 по 17 сентября
11:10 (от 130 р.)
18 сентября
11:25 (от 160 р.)
19 сентября
11:10 (от 160 р.)
20 сентября
11:10 (от 130 р.)
21 сентября
11:10 (от 150 р.)
22 сентября
11:10 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 16 по 17 сентября
11:10 (от 130 р.)
18 сентября
11:25 (от 160 р.)
19 сентября
11:10 (от 160 р.)
20 сентября
11:10 (от 130 р.)
21 сентября
11:10 (от 150 р.)
22 сентября
11:10 (от 130 р.)

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