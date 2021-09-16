Литл Гром
Режиссер:Ксавье Джакометти, Тоби Генкель
Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Вестерн, Семейный.
Литл Гром – неуловимый мустанг. Никто и никогда не смог даже приблизиться к нему. Поймать его, мечта Якари и его подруги – Радуги. Наделенный даром разговаривать с животными, которые попадаются по пути, Якари отправляется в путешествие, полное юмора и приключений.
Продолжительность:82 мин
Сценарий:Ксавье Джакометти, Тоби Генкель, Клод де Рибопьер
В ролях:Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье, Том Цанер
Музыка:Гийом Пойе
В ролях:Диана Амфт, Патрик Бах, Оскар Дуиб, Кэтлин Рениш, Ханс Зигль, Том Труфье, Том Цанер
Музыка:Гийом Пойе
Производство:Бельгия, Франция, Германия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2021
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