Либерея: Охотники за сокровищами

Режиссер: Глеб Орлов

Жанры: Боевик, Приключения.

При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы, и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы! Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад — это ключ к обнаружению Библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России: от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Продолжительность: 105 мин

Сценарий: Андрей Золотарев

В ролях: Тихон Жизневский, Алексей Серебряков, Диана Пожарская, Артём Ткаченко, Сергей Газаров, Андрей Трушин, Павел Гайдученко, Мария Маслова, Альбина Евтушевская, Дмитрий Чукин

Музыка: Райан Оттер