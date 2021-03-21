Летучий корабль

Режиссер: Илья Учитель

Жанры: Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения.

Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Константин Челидзе

В ролях: Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Антон Бирюков

Музыка: Савва Розанов