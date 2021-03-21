Летучий корабль
Режиссер:Илья Учитель
Жанры: Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Комедия, Мелодрама, Фэнтези, Приключения.
Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Её неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея тёмная магия и богатство, то на стороне Ивана — волшебные существа, любовь и мечта.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Константин Челидзе
В ролях:Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Антон Бирюков
Музыка:Савва Розанов
В ролях:Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш, Анна Уколова, Екатерина Агеева, Антон Бирюков
Музыка:Савва Розанов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:21 марта 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:21 марта 2021
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