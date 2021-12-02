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Летчик

Режиссер:Ренат Давлетьяров
Жанры: Драма, История, Военный, Биография.

Декабрь 1941 года. Летчик Николай Комлев успешно выполняет приказ и уничтожает немецкую танковую колонну, движущуюся к Москве. Но самолет Комлева подбит вражескими истребителями, и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 на глухую лесную поляну. Кажется, самое страшное позади — он выжил в воздушном бою. Однако испытания только начинаются: раненому Комлеву предстоит проделать немыслимый путь, превозмогая мороз, боль и голод, спасаясь от волков и спецотряда нацистов, задача которых — найти его во что бы то ни стало. Летчика ведут воля к жизни, мужество и, конечно, любовь. Дома его ждет Ольга, именно ее образ согревает его в стужу и помогает двигаться вперед, к спасению. У него лишь один шанс выжить, чтобы вернуться к любимой, снова подняться в небо и победить.

Продолжительность:105 мин
Сценарий: Ренат Давлетьяров, Алексей Тимошкин, Сергей Ашкенази
В ролях:Пётр Фёдоров, Анна Пескова, Павел Осадчий, Максим Емельянов, Елена Дробышева Евгений Михеев, Гела Месхи, Роман Книжка, Марчин Стец, Николоз Паикридзе
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:02 декабря 2021
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