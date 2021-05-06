Лес самоубийц
Режиссер:Такаси Симидзу
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Даисукэ Хосака, Такаси Симидзу
В ролях:Анна Ямада, Маю Ямагути, Фудзю Камио, Юки Кура, Харука Кудо, Ринка Отани, Муга Цукадзи, Асука Куросава, Кадзуя Такахаси, Юми Адати
Музыка:Такаси Омама
В ролях:Анна Ямада, Маю Ямагути, Фудзю Камио, Юки Кура, Харука Кудо, Ринка Отани, Муга Цукадзи, Асука Куросава, Кадзуя Такахаси, Юми Адати
Музыка:Такаси Омама
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:06 мая 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:06 мая 2021
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