155242

Лес самоубийц

Режиссер:Такаси Симидзу
Жанры: Ужасы.

Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Даисукэ Хосака, Такаси Симидзу
В ролях:Анна Ямада, Маю Ямагути, Фудзю Камио, Юки Кура, Харука Кудо, Ринка Отани, Муга Цукадзи, Асука Куросава, Кадзуя Такахаси, Юми Адати
Музыка:Такаси Омама
Производство:Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:06 мая 2021
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеКрасный зал
12 мая
12:35 (200)
17:00 (250)
22:25 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?