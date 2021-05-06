Лес самоубийц

Режиссер: Такаси Симидзу

Жанры: Ужасы.

Таинственный ящик, запечатанный страшным заклинанием, попадает в мирное селение, и проклятие начинает распространяться повсюду. Оказывается, мистическая посылка пришла сюда из деревни в лесу Дзюкай, прозванного лесом самоубийц. Чтобы избавиться от проклятия и найти источник зла, нужно войти в проклятый лес. Но из него никогда не выйти живым.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Даисукэ Хосака, Такаси Симидзу

В ролях: Анна Ямада, Маю Ямагути, Фудзю Камио, Юки Кура, Харука Кудо, Ринка Отани, Муга Цукадзи, Асука Куросава, Кадзуя Такахаси, Юми Адати

Музыка: Такаси Омама