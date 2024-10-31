Лес чудес
Режиссер:Алексис Дюкор, Венсан Паронно
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Мальчик Анжело мечтает стать исследователем и зоологом. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах Анжело решает срезать дорогу через лес, чтобы их догнать, и попадает в темный и таинственный мир, населенный удивительными существами, иногда дружелюбными, а иногда — не очень.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Венсан Паронно
В ролях:Дарио Ардуэн-Спурио, Иоланда Моро, Хосе Гарсия, Филипп Катрин, Прюне Бозо, Рафаэль Ламарк, Мари Нонненмахер, Бенжамен Карлье, Антуан Томе, Эммануэль Гарижо
Музыка:Оливье Бернет
В ролях:Дарио Ардуэн-Спурио, Иоланда Моро, Хосе Гарсия, Филипп Катрин, Прюне Бозо, Рафаэль Ламарк, Мари Нонненмахер, Бенжамен Карлье, Антуан Томе, Эммануэль Гарижо
Музыка:Оливье Бернет
Производство:Франция, Люксембург
Ограничения:6+
Дата релиза:31 октября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:31 октября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!