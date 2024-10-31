Лес чудес

Режиссер: Алексис Дюкор, Венсан Паронно

Жанры: Анимация.

Мальчик Анжело мечтает стать исследователем и зоологом. Возможность испытать себя выпадает, когда его семья отправляется навестить любимую бабушку, а рассеянные родители случайно оставляют его на одной из остановок по пути к ней. Уверенный в своих силах Анжело решает срезать дорогу через лес, чтобы их догнать, и попадает в темный и таинственный мир, населенный удивительными существами, иногда дружелюбными, а иногда — не очень.

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Венсан Паронно

В ролях: Дарио Ардуэн-Спурио, Иоланда Моро, Хосе Гарсия, Филипп Катрин, Прюне Бозо, Рафаэль Ламарк, Мари Нонненмахер, Бенжамен Карлье, Антуан Томе, Эммануэль Гарижо

Музыка: Оливье Бернет