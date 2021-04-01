Леонид Агутин. Cosmo life

Режиссер: Алексей Логвинченко

Жанры: Концерт.

Леонид Агутин приглашает отправиться в музыкальное путешествие и стать гостем его концерта в историческом центре Гаваны. Лучшие музыканты из России, США и Кубы, в том числе легендарные Омара Портуондо и Ал Ди Меола, дарят нам уникальную возможность почувствовать, как музыка способна объединить людей со всего мира, преодолевая любые границы.

Продолжительность: 80 мин

В ролях: Леонид Агутин, Эл Ди Меола, Омара Портуондо, Орландо Вайе, Артуро Сандовал, Рене Толедо, Руди Амандо Перез, Панчо Амат

Музыка: Леонид Агутин