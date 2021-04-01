Леонид Агутин. Cosmo life
Режиссер:Алексей Логвинченко
Жанры: Концерт.
Жанры: Концерт.
Леонид Агутин приглашает отправиться в музыкальное путешествие и стать гостем его концерта в историческом центре Гаваны. Лучшие музыканты из России, США и Кубы, в том числе легендарные Омара Портуондо и Ал Ди Меола, дарят нам уникальную возможность почувствовать, как музыка способна объединить людей со всего мира, преодолевая любые границы.
Продолжительность:80 мин
В ролях:Леонид Агутин, Эл Ди Меола, Омара Портуондо, Орландо Вайе, Артуро Сандовал, Рене Толедо, Руди Амандо Перез, Панчо Амат
Музыка:Леонид Агутин
Музыка:Леонид Агутин
Производство:Россия, Куба, Мексика, Франция, США
Ограничения:12+
Дата релиза:01 апреля 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:01 апреля 2021
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