Ленивая семейка

Режиссер: Таня Венсан, Рикард Куссо

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Райан Гривз, Таня Венсан, Эрика Харрисон

В ролях: Лесли Джонс, Реми Хай, Оливия Васкес, Тео Вергара, Дэн Брумм, Бенжамин Горроньо, Факундо Аче Херрера, Маттео Романюк, Талия Колеттис, Эндрю Кук

Музыка: Эк Кинмонт