Ленивая семейка
Режиссер:Таня Венсан, Рикард Куссо
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Райан Гривз, Таня Венсан, Эрика Харрисон
В ролях:Лесли Джонс, Реми Хай, Оливия Васкес, Тео Вергара, Дэн Брумм, Бенжамин Горроньо, Факундо Аче Херрера, Маттео Романюк, Талия Колеттис, Эндрю Кук
Музыка:Эк Кинмонт
В ролях:Лесли Джонс, Реми Хай, Оливия Васкес, Тео Вергара, Дэн Брумм, Бенжамин Горроньо, Факундо Аче Херрера, Маттео Романюк, Талия Колеттис, Эндрю Кук
Музыка:Эк Кинмонт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 сентября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:12 сентября 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!