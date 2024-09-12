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Ленивая семейка

Режиссер:Таня Венсан, Рикард Куссо
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают закусочную на колесах, которая быстро становится очень популярной. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает фамильную книгу рецептов, и теперь ленивцам придется действовать быстро, чтобы вернуть посетителей.

Продолжительность:84 мин
Сценарий:Райан Гривз, Таня Венсан, Эрика Харрисон
В ролях:Лесли Джонс, Реми Хай, Оливия Васкес, Тео Вергара, Дэн Брумм, Бенжамин Горроньо, Факундо Аче Херрера, Маттео Романюк, Талия Колеттис, Эндрю Кук
Музыка:Эк Кинмонт
Производство:Австралия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 сентября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
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15:20 (420)
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15:20 (300)
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c 12 по 15 сентября
13:20 (350)
c 16 по 17 сентября
13:20 (300)
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17:45 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 14 по 15 сентября
11:20 (350)
c 16 по 17 сентября
11:20 (250)

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