Лена и справедливость
Режиссер:Екатерина Вещева
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Почти в любом городе России можно найти площадь с бюстом Ленина, чучела медведей в авторитетных особняках, а в магазинах могут легко предложить «санкционочку». Только вот со справедливостью все немного сложнее, но с этим вопросом, как известно, лучше к Плотнику обращаться…
Лена — обычная женщина, втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И стало уже доброй традицией, что она вызволяет его, повышая материальный статус некоторых заинтересованных лиц. Однако, Лена — женщина с сильным характером и готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Елена Киселёва
В ролях:Анна Уколова, Парвиз Пулоди, Юлия Бедарева, Александр Обласов, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сергей Неудачин, Виталий Кищенко, Сабина Ахмедова, Владимир Карпук
Музыка:Максим Федоров
В ролях:Анна Уколова, Парвиз Пулоди, Юлия Бедарева, Александр Обласов, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сергей Неудачин, Виталий Кищенко, Сабина Ахмедова, Владимир Карпук
Музыка:Максим Федоров
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:25 августа 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:25 августа 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!