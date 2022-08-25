Лена и справедливость

Режиссер: Екатерина Вещева

Жанры: Комедия.

Почти в любом городе России можно найти площадь с бюстом Ленина, чучела медведей в авторитетных особняках, а в магазинах могут легко предложить «санкционочку». Только вот со справедливостью все немного сложнее, но с этим вопросом, как известно, лучше к Плотнику обращаться…

Лена — обычная женщина, втайне мечтающая о красивой свадьбе, но ее избранник волею случая лишился паспорта и теперь вместо ЗАГСа с завидной периодичностью попадает в полицейский участок. И стало уже доброй традицией, что она вызволяет его, повышая материальный статус некоторых заинтересованных лиц. Однако, Лена — женщина с сильным характером и готова сражаться за свое счастье, любовь и справедливость хоть каждый день…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Елена Киселёва

В ролях: Анна Уколова, Парвиз Пулоди, Юлия Бедарева, Александр Обласов, Николай Шрайбер, Алексей Шевченков, Сергей Неудачин, Виталий Кищенко, Сабина Ахмедова, Владимир Карпук

Музыка: Максим Федоров