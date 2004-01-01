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Легкое знакомство

Режиссер:Александр Крестников
Жанры: Мелодрама.

Мужчина и женщина знакомятся в курортном городе. Он — профессиональный психолог. Она — странная незнакомка, подошедшая к нему в ресторане.

Кто она? Представительница древнейшей профессии или утонченная искательница приключений, действительно ли он ей понравился, или обаятельная красотка просто хочет заработать? Напоминающие психологический поединок отношения этих персонажей отражают их взаимное притяжение и недоверие друг к другу, их одиночество и стремление преодолеть его, желание и страх любви.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Валентин Красногоров, Александр Крестников
В ролях:Дмитрий Орлов, Лиза Климова, Дмитрий Колчин, Михаил Шамков, Ксения Чигина, Елизавета Летюк, Александр Токаревский, Анна Хвостова, Лев Комаров, Роман Проскуряков
Музыка:Никита Илюшин
Производство:Россия
Ограничения:16+
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ГалактикаЗал 4
c 4 по 5 февраля
00:35 (480)
c 6 по 8 февраля
13:50 (440)

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